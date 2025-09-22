ब्रिटेन की इस्राईल को चेतावनी, वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा न करे 

ब्रिटेन की विदेश मंत्री एवट कूपर ने सोमवार को इस्राईल को चेतावनी दी है कि अगर वह ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने के जवाब में वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा।

कूपर ने यह बयान उस समय दिया जब वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और “दो-राज्य समाधान” पर आयोजित उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जा रही थी।

एक सवाल के जवाब में कि क्या उन्हें डर है कि इस्राईल इस घोषणा को वेस्ट बैंक को शामिल करने के लिए बहाना बना सकता है, कूपर ने कहा कि उन्होंने अपने इस्राईली समकक्ष को स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसा कोई कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए।

कूपर ने बताया कि फिलिस्तीन को मान्यता देना मध्य-पूर्व में शांति, न्याय और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया है और ब्रिटेन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्षेत्र के सभी पक्षों के साथ सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "जैसे हम इस्राईल को मान्यता देते हैं, वैसे ही हमें फिलिस्तीनी लोगों को उनके देश का अधिकार भी मान्यता देनी चाहिए।"

इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रविवार को घोषणा की कि उनका देश फिलिस्तीन को मान्यता देता है। इसके साथ ही, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है।