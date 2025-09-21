ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दी 

गज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना के हाथों जारी जनसंहार के बीच ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ऑस्ट्रेलिया फ़िलिस्तीनी जनता के लंबे समय से चले आ रहे स्वतंत्र देश के सपने को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम दो-राष्ट्र समाधान के प्रति ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे स्थायी शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता माना जाता है।

कनाडाई प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी बयान जारी कर कहा कि कनाडा अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहा है ताकि दो-राष्ट्र समाधान का भविष्य सुरक्षित रहे।

इस घोषणा का समर्थन ब्रिटेन ने भी किया है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचा है।