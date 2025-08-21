मुंबई में फ़िलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन।

भारतीय मीडिया के अनुसार, आज मुंबई के आज़ाद मैदान में एक बड़े जनसमूह ने ग़ज़ा के मज़लूम लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता का ऐलान किया।

यह प्रदर्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों, राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने ज़ायोनी हुकूमत के फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी वहशियाना अपराधों की कड़ी निंदा की और फ़ौरन नरसंहार रोकने की मांग की। साथ ही, ग़ज़ा पर क़ब्ज़े और फ़िलिस्तीनियों को जबरन बेदख़ल करने की योजनाओं की भर्त्सना करते हुए वैश्विक समुदाय से तत्काल कार्रवाई की अपील की गई।

