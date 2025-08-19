तेहरान में चेक दूतावास दोबारा खुला, स्टाफ़ ने काम शुरू किया

ईरान की राजधानी तेहरान में चेक गणराज्य का दूतावास फिर से खुल गया है। पहला ग्रुप ऑफ़िशियल स्टाफ़ यहाँ पहुँच चुका है और कामकाज शुरू कर दिया है।

विदेश मंत्रालय का बयान

चेक विदेश मंत्रालय की अधिकारी निकोल नकोइंडोवा ने बताया कि हमारे कर्मचारी तेहरान में काम कर रहे हैं ताकि दूतावास की सेवाएँ दोबारा सामान्य हो सकें।

क्यों बंद हुआ था दूतावास?

इस साल 19 जून को, ईरान पर हुए इज़रायली हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

दूतावास खुलने के बाद उम्मीद है कि वीज़ा और दूसरी कांसुलर सेवाएँ धीरे-धीरे सामान्य हो जाएँगी।