फिलिस्तीन के हक में दिल्ली से उठी आवाज; 'भारत नेहरू गांधी का नहीं अब मोदी का"

केंद्रीय राजधानी दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में Indian Muslims for Civil Rights (IMCR) के बैनर तले फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में कई प्रमुख नेता और राजनयिक शामिल हुए।

पूर्व विदेश मंत्री मणि शंकर अय्यर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, ईरान और फिलिस्तीन के राजदूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

पूर्व विदेश मंत्री मणि शंकर अय्यर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “आज का भारत गांधी और नेहरू का भारत नहीं रहा, अब यह मोदी का भारत है, जो फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है।” उन्होंने कहा कि 35 हजार फिलिस्तीनी बच्चे रिलीफ कैंपों में भूखे-प्यासे रह रहे हैं, लेकिन भारत चुप है। उन्होंने सवाल किया कि जब दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो भारत बार-बार मतदान से क्यों डर रहा है?

पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि आज का भारत, मुसलमानों से नफरत की वजह से इस्राईल का समर्थन कर रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति कभी धर्म के आधार पर नहीं चलती थी, लेकिन अब सरकार बदलने से नीतियां भी बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत को जिस मजबूती से ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे यह संदेश जाए कि भारत के आम लोग आज भी फिलिस्तीन और ईरान के साथ हैं।