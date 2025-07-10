  1. होम
उत्तराखंड, फिर 10 मदरसे सील, जारी रहेगा एक्शन 

10 जुलाई 2025 - 16:54
उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, वे रामनगर विधानसभा इलाके के अंदर आते हैं।

उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के शिक्षण संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 10 मदरसों को सील कर दिया है। ताज़ा मामला नैनीताल के रामनगर का है जहां 10 मदरसे सील करने के बाद प्रशासन ने बोला है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में यह ऑपरेशन चलाया गया है।  उन्होंने आगे कहा कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है, वे रामनगर विधानसभा इलाके के अंदर आते हैं। प्रशासन का यह ऑपरेशन एजुकेशन की क्वालिटी और भवन की जांच के आधार पर चलाया जा रहा है। मदरसों की सत्यता, रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेजों में खामियां पाई गईं, इन्हें चिन्हित कर बंद करा दिया गया है। 

