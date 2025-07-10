ओडिशा, सरकार ने 448 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया

भाजपा शासित ओडिशा के झारसुगुड़ा में स्थानीय पुलिस ने 448 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक होने और कथित तौर पर बिना दस्तावेजों के भारत में रह रहे रोहिंग्या होने का शक के कारण वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया है।

गिरफ्तार किए गए लोग जिले के अलग अलग हिस्सों में निर्माण, खनन और अलग-अलग इंडस्ट्रिलयल यूनिट्स में काम करने वाले मज़दूर हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, होम मिनिस्ट्री के निर्देशों के बाद, ओडिशा के सभी ज़िलों को एसपी के नेतृत्व में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) बनाने का निर्देश दिया गया है।

होम मिनिस्ट्री के दिशानिर्देशों के आधार पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और हिरासत में लिए गए श्रमिकों को अलग-अलग शहरों में स्थित डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने उत्तराखंड की एक पुरानी जेल को राज्य स्तरीय डिटेंशन सेंटर के रूप में चिह्नित किया है।