ओडिशा, सरकार ने 448 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया

10 जुलाई 2025 - 15:55
ओडिशा, सरकार ने 448 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया

होम मिनिस्ट्री के दिशानिर्देशों के आधार पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और हिरासत में लिए गए श्रमिकों को अलग-अलग शहरों में स्थित डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है। 

भाजपा शासित ओडिशा के झारसुगुड़ा में स्थानीय पुलिस ने 448 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक होने और कथित तौर पर बिना दस्तावेजों के भारत में रह रहे रोहिंग्या होने का शक के कारण वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया है। 

गिरफ्तार किए गए लोग जिले के अलग अलग हिस्सों में निर्माण, खनन और अलग-अलग इंडस्ट्रिलयल यूनिट्स में काम करने वाले मज़दूर हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, होम मिनिस्ट्री के निर्देशों के बाद, ओडिशा के सभी ज़िलों को एसपी के नेतृत्व में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) बनाने का निर्देश दिया गया है। 

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने उत्तराखंड की एक पुरानी जेल को राज्य स्तरीय डिटेंशन सेंटर के रूप में चिह्नित किया है।

