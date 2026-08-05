बकाई: हमारे पास पाकिस्तान और कतर की यात्रा की कोई योजना नहीं है

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ईरान-ओमान वार्ता से संबंधित क्षेत्रीय और पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्टों के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा: ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के दो तटवर्ती देशों के रूप में, पिछले दो महीनों में इस जलडमरूमध्य में व्यापारिक नौवहन के लिए एक सुरक्षित मार्ग निर्धारित करने के उद्देश्य से बातचीत चल रही है, और इसके विभिन्न तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं की हमारे देश के सक्षम अधिकारियों में समीक्षा की गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच वार्ता की प्रक्रिया को "पेशेवर" और "आगे बढ़ती हुई" बताया और स्पष्ट किया: दोनों पक्षों द्वारा विचाराधीन मार्ग के भौगोलिक निर्देशांक पर सहमति बन गई है, और यदि कुछ तीसरे पक्ष इस मामले में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, तो दोनों देशों का संयुक्त वक्तव्य, जिसमें सहमत प्रमुख विचार और बिंदु शामिल हैं, अंतिम समीक्षा और प्रारूपण के चरण में है।

बकाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा स्थिति और व्यापारिक नौवहन पर ईरान-ओमान द्विपक्षीय समझौते के प्रभाव के बारे में कहा: होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना अमेरिका और सायोनी शासन के ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण और पूरे क्षेत्र के लिए इसके सुरक्षा परिणामों के कारण हुआ था, और ईरान-ओमान समझौता अपने आप में इसका मतलब नहीं हो सकता कि जलडमरूमध्य गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित हो गया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को असुरक्षित बनाने वाले कारक, विशेष रूप से नौसैनिक नाकाबंदी और ईरान और उसके हितों के खिलाफ अन्य आक्रामक और धमकी भरे कार्य, अभी भी मौजूद हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस सप्ताह के अंत में विदेश मंत्री या संसद अध्यक्ष के पाकिस्तान या कतर की संभावित यात्रा के बारे में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा: हमारे पास इन देशों की यात्रा की कोई योजना नहीं है। हालाँकि, पाकिस्तान और कतर तनाव कम करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं, और ईरान का इस्लामी गणराज्य भी उनके साथ संपर्क और विचार-विमर्श कर रहा है۔