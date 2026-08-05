समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अल-मसीरा के हवाले से, यमन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में घोषणा की: स्थिति को बढ़ाने के लिए सऊदी शासन का आगे की ओर भागना, एक व्यापक वृद्धि का सामना करेगा जिसके परिणामों को वह सहन नहीं कर पाएगा।

इस बयान में कहा गया है: «नाकाबंदी के खिलाफ नाकाबंदी» का समीकरण एक अकाट्य तथ्य के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। यमन ने अपने वैध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अन्य सभी विकल्पों को आजमाने के बाद यह निर्णय लिया।

यमन के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के साथ कुछ तालमेल को औपचारिक बताते हुए जोर दिया: स्वतंत्र दुनिया यमन के रुख की वैधता को स्वीकार करती है। सऊदी शासन के सदमे और प्राप्त झटके को पचाने के प्रयास विफल हो गए हैं, और अब यह अपने अपराधों के दलदल में और अधिक गहराई से धँसता जा रहा है।

यमन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है: शांति का मार्ग स्पष्ट, कम लागत वाला और इसके परिणाम सुरक्षित हैं।

इस बयान में समझदार और बुद्धिमान लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सऊदी शासन को शांति के मार्ग पर ले जाएं।