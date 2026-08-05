सेंटकॉम ने 48 व्यापारिक जहाजों का मार्ग बदलने का दावा किया

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अल जज़ीरा के हवाले से, अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने आज, बुधवार को, एक संदेश जारी कर दावा किया कि अब तक उसने तथाकथित «समुद्री नाकाबंदी» योजना के तहत 48 व्यापारिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है।

इस संस्था ने ईरानी रक्षा बलों के खिलाफ अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दावों को जारी रखते हुए कहा: हमने 48 व्यापारिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है, 2 जहाजों को निष्क्रिय कर दिया है और 2 अन्य जहाजों में प्रवेश किया है। हम ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखते हैं!

इस संस्था ने पहले भी इसी तरह के दावे किए थे।