समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल नेटवर्क "ट्रुथ सोशल" पर एक पाठ प्रकाशित करके मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में अब्देल अल-सईद की जीत पर अपना गुस्सा व्यक्त किया।

मिशिगन में फिलिस्तीन समर्थक उम्मीदवार की जीत पर ट्रम्प का गुस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पाठ में गुस्से के साथ लिखा: रिपब्लिकन पार्टी के लिए अच्छी खबर। अल-सईद, एक हारा हुआ कम्युनिस्ट जो यहूदियों और इज़राइल से नफरत करता है, समाजवादियों के खिलाफ दौड़ में पसंदीदा उम्मीदवार को हरा देता है।

डोनाल्ड ट्रम्प, जो विभिन्न स्रोतों से प्रकाशित जनमत सर्वेक्षणों के परिणामों को अपने खिलाफ मानते हैं, ने आगे कहा: उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। अब, डेमोक्रेट्स की पागल नीतियाँ और भी बदतर हो जाएँगी!

अब्दुर्रहमान अल-सईद ने मिशिगन राज्य में अमेरिकी सीनेट की सीट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में जीत हासिल की।

एनबीसी नेटवर्क ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने सियोनी शासन के समर्थक समूहों द्वारा चुनावी अभियान में दसियों लाख डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाबी हासिल की।

इस रिपोर्ट के अनुसार, कल मंगलवार के चुनाव परिणाम ने अमेरिका में AIPAC के नाम से जाने जाने वाले सियोनी लॉबी को एक बड़ा झटका दिया। इस लॉबी ने, जिसने फिलिस्तीन समर्थक अब्दुर्रहमान अल-सईद को हराने के प्रयासों का नेतृत्व किया था, उनके प्रतिद्वंद्वी, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस के समर्थन में 30 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए थे।

अब्दुर्रहमान अल-सईद नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य माइक रोजर्स के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह प्रतियोगिता नवंबर के मध्यावधि चुनावों में सीनेट के लिए कुछ निर्णायक मुकाबलों में से एक मानी जाती है और यह निर्धारित कर सकती है कि डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत तक कौन सी पार्टी सीनेट का नियंत्रण रखेगी।

मिस्र मूल के अब्दुर्रहमान अल-सईद के नवंबर के चुनावों में जीतने की स्थिति में, वे अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन जाएंगे۔