अमेरिकी राज्यों के खिलाफ साइबर हमलों की लहर का विस्तार

समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, एनबीसी नेटवर्क ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी राज्यों की संख्या, जो जल और सीवेज सुविधाओं के खिलाफ समन्वित साइबर हमलों के संपर्क में आए हैं, बढ़कर 12 हो गई है।

समाचार मीडिया ने पहले जोर देकर कहा था कि जुलाई और अगस्त 2026 में साइबर हमलों की एक लहर ने अमेरिकी राज्यों में जल और सीवेज सुविधाओं को निशाना बनाया था।

मिनेसोटा राज्य में 30 से अधिक जल प्रणालियाँ बाधित हुईं और कुछ शहर मैन्युअल संचालन मोड में लौट आए। अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि पीने का पानी दूषित नहीं हुआ है, लेकिन हमलों के पीछे के कारकों की जांच जारी है।