समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, एसोसिएटेड प्रेस ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना के हताहतों में वृद्धि की सूचना दी और घोषणा की कि जुलाई की शुरुआत में अरब सागर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक अमेरिकी नौसेना पायलट मारा गया है।

फिर भी, एजेंसी ने इस युद्ध में सेना के आधिकारिक हताहतों की संख्या केवल 14 बताई और स्पष्ट किया कि सोमवार तक घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई है। टिम हॉकिन्स, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकांश घायलों को "दर्दनाक मस्तिष्क चोटें" (TBI) आई हैं।

अमेरिकी नौसेना ने शुरू में 1 जुलाई को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को "आपातकालीन लैंडिंग" बताया और कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आपात स्थिति शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण हुई थी। हेलीकॉप्टर के तीन अन्य चालक दल के सदस्यों को घटना के कुछ ही देर बाद बचा लिया गया।

इस रिपोर्ट के अनुसार, घायल सैन्य कर्मियों की कुल संख्या 414 हो गई है, जो कि एपी के अनुसार, एक अमेरिकी वायुसेना कार्मिक को भी शामिल करती है, जिसे सोमवार को इस सूची में जोड़ा गया।

"दर्दनाक मस्तिष्क चोटें," जो अक्सर निकट विस्फोटों (यहां तक कि ग्रेनेड या रॉकेट विस्फोट) के कारण होती हैं, सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर दीर्घकालिक और जटिल प्रभाव डाल सकती हैं। यह मुद्दा मध्य पूर्व में अमेरिका के हालिया युद्धों के बाद सैन्य कर्मियों के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक बन गया है।

जहां अमेरिका ने युद्ध में घायलों की संख्या 400 से अधिक घोषित की है, वहीं सेंटकॉम द्वारा उनकी चोटों की प्रकृति के बारे में सटीक आंकड़े प्रदान नहीं करने से अमेरिकी हताहतों की वास्तविक सीमा के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। अमेरिकियों ने पहले भी, विशेष रूप से ईरान के आइन अल-असद बेस के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन के दौरान, युद्ध में अपने वास्तविक नुकसान के बारे में खबरों को सेंसर करने के लिए साबित किया है।