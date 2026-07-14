ब्राज़ील: हम अमेरिका के ईरान पर हमले के खिलाफ हैं; ट्रंप समुद्री डाकू हैं

समाचार एजेंसी अबना ने अल-मायादीन नेटवर्क के हवाले से बताया कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने घोषणा की कि ब्राज़ील अमेरिका के ईरान पर हमले के खिलाफ है।

उन्होंने जोर देकर कहा: «हम ईरान पर अमेरिकी हमले को स्वीकार नहीं करते हैं और चेतावनी देते हैं कि युद्ध की लागत सीधे बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतों को प्रभावित करेगी।»

ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की और कहा: «ट्रंप होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाकर समुद्री डकैती कर रहे हैं।»

ये बयान ऐसे समय आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर एक संदेश में दावा किया: «होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के साथ या उसके बिना, खुला रहेगा! अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के संरक्षक के रूप में जाना जाएगा। लेकिन निष्पक्षता के आधार पर, इस मिशन को पूरा करने और दुनिया के इस अत्यंत तनावपूर्ण हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सभी लागतों की भरपाई की जानी चाहिए। इस कारण से, गुजरने वाले सभी माल के मूल्य का 20% इस मिशन के शुल्क के रूप में लिया जाएगा।»