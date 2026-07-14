अमेरिका के सामरिक तेल भंडार 1983 के बाद सबसे कम मात्रा में पहुँच गए

समाचार एजेंसी मेहर ने रॉयटर्स के हवाले से बताया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का सामरिक कच्चे तेल का भंडार लगभग 3 मिलियन बैरल घटकर 316 मिलियन 500 हजार बैरल पर आ गया, जो अप्रैल 1983 के बाद सबसे निचला स्तर है।

भंडार में कमी अमेरिका के सामरिक भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल निकालने के समझौते के कारण है।

इस विभाग के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी के अंत में अमेरिका और सायोनी शासन द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से देश का सामरिक तेल भंडार 98 मिलियन 900 हजार बैरल कम हो गया है।

वाणिज्यिक और सामरिक भंडारों सहित अमेरिका का कुल तेल भंडार, 3 जुलाई तक 123 मिलियन 900 हजार बैरल घटकर 730 मिलियन 800 हजार बैरल पर आ गया, जो 1984 के बाद सबसे निचला स्तर है।