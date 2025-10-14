इस्राईल ने फिर किए गज़्ज़ा पर हमले, रफह बना निशाना 

ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर गज़्ज़ा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए रफ़ह शहर के अल-शाकूश इलाके में बड़े पैमाने पर गोलाबारी और फायरिंग की है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस क्षेत्र में ज़ायोनी जासूसी ड्रोन बहुत नीचे उड़ान भर रहे हैं और हालात पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

ये हमले उस समय हो रहे हैं जब ग़ज़्ज़ा समझौते के तहत ज़ायोनी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोक दी जानी थी, लेकिन उसके लागू करने में अब भी गंभीर रुकावटें मौजूद है और ज़ायोनी शासन पहले भी किसी समझौते का सम्मान ना करने के लिए कुख्यात है।