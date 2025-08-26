  1. होम
सुप्रीम लीडर का ट्वीट, हमारा दुश्मन इज़राइल है जिससे दुनिया सबसे अधिक नफ़रत करती है।

26 अगस्त 2025 - 20:07
समाचार कोड: 1720792
रहबर मुअज़्ज़म ने हिब्रू भाषा में ट्वीट किया है कि हम उस सरकार से दुश्मनी रखते हैं जिससे पूरी दुनिया नफ़रत करती है।

सुप्रीम लीडर के आधिकारिक पेज पर एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा कि आज हमारी दुश्मन ज़ायोनी सरकार है, जो दुनिया में सबसे अधिक नफ़रत की जाने वाली सरकार है।

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के लोग इज़राइल से नफ़रत करते हैं और सरकारें भी उसकी निंदा करती हैं।

याद रहे कि रहबर मुअज़्ज़म ने हज़रत इमाम रज़ा (अ.स.) के शहादत दिवस पर कहा था कि अमेरिका, ईरान से इसलिए दुश्मनी करता है क्योंकि ईरान उनकी हर बात नहीं मानता। यदि ईरान आज्ञाकारिता करना शुरू कर दे, तो दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। ईरान किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगा।
 

