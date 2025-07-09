गुजरात में फिर पुल हादसा, 9 की मौत 

गुजरात में एक बार फिर पुल दुर्घटना ने मोरबी कांड की यादें ताज़ा कर दी । ताज़ा दुर्घटना गुजरात के आणंद जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने के कारण हुई जिससे कई गाड़ियाँ नदी में गिर गईं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। एक टैंकर का पिछला हिस्सा टूटे हुए पुल पर टिका हुआ था जबकि अगला हिस्सा नदी में गिर गया। यह दृश्य देखकर हर कोई डर गया। फिलहाल, लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पुल हादसे ने लोगों के मन में मोरबी में हुए दुखद पुल हादसे की याद ताज़ा कर दी।

चार दशक पुराने पुल के ढहने से दस लोगों की मौत हो गई और पाँच अन्य को बचा लिया गया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि गंभीरा पुल का एक स्लैब ढहने से पाँच से छह वाहन महिसागर नदी में गिर गए। महिसागर नदी पर स्थित गंभीरा पुल मध्य गुजरात और राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़ता है।

पटेल ने मीडिया को बताया कि यह पुल 1985 में बना था और ज़रूरत पड़ने पर समय-समय पर इसका रखरखाव किया जाता था। मंत्री ने कहा, "घटना के सही कारणों की जाँच की जाएगी।"