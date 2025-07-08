ईरान के हमलों में पूरी तरह नष्ट हो गई हैफ़ा रिफाइनरी 

ईरान ने इस्राईल के आतंकी हमलों के जवाब में जययोनी शासन के अहम ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कई अहम ठिकानों को नष्ट कर दिया जिन्हे ज़ायोनी शासन ने सेंसर कर दिया लेकिन अब छन छन कर खबरें आ रही हैं जिनसे ज़ायोनी शासन को हुए नुकसान की खबर आ रही है।

अब ज़ायोनी मीडिया संस्थान इस्राईल डिफेंस ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा है कि ईरान ने हैफ़ा रिफ़ाइनरी को बुरी तरह नष्ट कर दिया है।

इस्राईल डिफेंस ने कहा कि हैफ़ा के मध्य में स्थित रणनीतिक बाज़ान रिफ़ाइनरी को ईरानी मिसाइल हमलों में भारी नुकसान हुआ है, और इस कारण से ज़ायोनी कैबिनेट ने इस रिफाइनरी के तत्काल पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन आदेश जारी किया है।