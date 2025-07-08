ट्रम्प फिर झूटा साबित हुआ, ईरान ने दावों का किया खंडन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर अपनी आदत के अनुसार ईरान को लेकर झूठे दावे किए और एक बार फिर ईरान ने उनका खंडन करते हुए ट्रम्प को झूठ साबित कर दिया । ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

उन्होंने एक बयान में कहा कि हमारी तरफ से अमेरिकी पक्ष से मिलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ईरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो गई है और जल्द ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बैठक होने की उम्मीद है। ट्रम्प ने झूठे दावे करते हुए कहा कि वह बातचीत करना चाहते हैं।

बक़ाई ने कहा कि कुछ लोग बेबुनियाद तर्कों के जरिए जनता की राय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की नीति स्पष्ट और पारदर्शी है और हम इस तरह की बेबुनियाद बातों को सिरे से खारिज करते हैं।