ईरान अमेरिका वार्ता की अटकलों के बीच लुढ़के तेल के दाम, 5% तक गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो हफ्तों से जारी सैन्य तनाव में अस्थायी कमी आने के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को राहत मिली है। सोमवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड करीब 5 प्रतिशत सस्ता होकर 90 डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण स्तर के नीचे पहुंच गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल आगे की सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है, ताकि बातचीत और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को मौका दिया जा सके। अमेरिका के राजदूत ने भी संकेत दिया कि यह कदम दोनों देशों के बीच संवाद की गुंजाइश बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद बाजार में यह उम्मीद बढ़ी है कि पश्चिम एशिया में तनाव धीरे-धीरे कम हो सकता है।

तेल बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता हुर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी हुई थी, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। तनाव कम होने की उम्मीद के बीच अब संभावना जताई जा रही है कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही फिर सामान्य हो सकती है। हालांकि अभी भी इस समुद्री मार्ग पर यातायात पहले की तुलना में कम स्तर पर चल रहा है।

वहीं, लाल सागर में यमन जनांदोलन की ओर से सऊदी अरब से जुड़े एक जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शिपिंग गतिविधियों पर दबाव बना हुआ है। सुरक्षा चिंताओं के कारण कई जहाज अभी भी सतर्कता के साथ संचालन कर रहे हैं।

सोमवार के शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड वायदा 4.89 डॉलर यानी करीब 5.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 91.89 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए इसकी कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के अहम समर्थन स्तर से भी नीचे चली गई।

अब निवेशकों की नजर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत, पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बनी हुई है। यदि क्षेत्र में तनाव और कम होता है तो तेल की कीमतों पर आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है।