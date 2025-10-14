  1. होम
14 अक्तूबर 2025 - 15:32
समाचार कोड: 1738560
यमन खून की अंतिम बूंद तक फिलिस्तीन के साथ 

अपने संदेश में आतिफ़ी ने कहा कि यमन अपनी नीति पर कायम रहेगा और अपने फ़िलिस्तीनी भाईयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि आख़िरी सांस तक उनका साथ देता रहेगा।

यमन के रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल-आतिफ़ी ने अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल-मलिक अल-हौसी को 14 अक्तूबर की महान जीत की 62वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यमन, फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की न्यायपूर्ण संघर्ष के अंत तक उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

अपने संदेश में आतिफ़ी ने कहा कि यमन अपनी नीति पर कायम रहेगा और अपने फ़िलिस्तीनी भाईयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि आख़िरी सांस तक उनका साथ देता रहेगा।

उन्होंने 14 अक्तूबर की क्रांतिकारी भावना को स्वतंत्रता का प्रतीक बताया और औपनिवेशिक ताक़तों व उनके समर्थकों को चेतावनी दी कि कोई भी ऐसा प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो न्यायपूर्ण और व्यापक शांति के अवसरों को नुक़सान पहुँचाए।

रक्षा मंत्री के अनुसार, यमन क्षेत्र में न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की हर कोशिश को समर्थन देगा और किसी भी साज़िश को अस्वीकार करेगा जो इन प्रयासों को विफल करने की कोशिश करे।

