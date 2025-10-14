पाकिस्तान को गृहयुद्ध में धकेलना चाहते हैं इस्राईली एजेंट 

पाकिस्तान के मशहूर धर्मगुरु और सीनेटर राजा नासिर अब्बास जाफ़री ने एक बयान जारी कर सरकारी दमन, गोलीबारी और मस्जिदुल-अक्सा के समर्थन में रैली में शामिल निर्दोष लोगों की मौत की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर गोलियाँ चलाना किसी भी सभ्य, लोकतांत्रिक या इस्लामी देश में स्वीकार्य नहीं है और यह क़ानून और राष्ट्रीय बेदारी पर गहरी चोट है।

राजा नासिर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अपनी अवैध सत्ता बनाए रखने के लिए लोगों की जान की कद्र नहीं कर रही और नैतिक व राजनीतिक रूप से शासन करने की नैतिकता खो चुकी है।

उन्होंने कहा कि दुखी और पीड़ित जनता अब किसी नए राजनीतिक खेल या परीक्षण को बर्दाश्त नहीं करेगी और तात्कालिक रूप से सरकार के इस्तीफे की माँग की।



उन्होंने चेतावनी दी कि जो तत्त्व सत्ता के नशे में और इस्राईल के समर्थन में हैं, वह देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल रहे हैं, परंतु ज़ुल्म स्थायी नहीं रहेगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अन्ततः हक़, न्याय और जनता की आवाज़ सुनी जाएगी और देश के दुश्मन अपनी साज़िशों में बेनकाब हो जाएंगे।