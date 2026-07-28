अमेरिकी नाकाबंदी बेअसर, हुर्मुज़ पर ईरानी दबदबा बरक़रार

अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद हुर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की पकड़ कमजोर होती नजर नहीं आ रही है। ताजा समुद्री आंकड़ों के मुताबिक, इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज अब भी ईरान के नियंत्रण वाले उत्तरी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैरीटाइम डेटा के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में हुर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले ज्यादातर जहाजों ने वही रूट चुना, जिसे तेहरान सुरक्षित मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करवा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिकी सेना की ओर से सुझाए गए ओमान के तट के पास वाले वैकल्पिक समुद्री रास्ते से कोई भी जहाज गुजरता नहीं दिखा।

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार से सोमवार के बीच हुर्मुज जलडमरूमध्य से 78 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई। इनमें 20 जहाज ईरानी झंडे वाले थे, जबकि बाकी 58 विदेशी वाणिज्यिक जहाज थे। इन सभी गैर-ईरानी जहाजों ने भी ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री कॉरिडोर का इस्तेमाल किया।

मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा से यह भी पता चला कि अमेरिकी सलाह के बावजूद किसी भी जहाज ने ओमान के किनारे वाले वैकल्पिक मार्ग को नहीं अपनाया।

हुर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को तेहरान के निर्देशों का पालन करना होगा।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने हुर्मुज जलडमरूमध्य में अलग शिपिंग लेन खोलकर दोनों देशों के बीच समझ का उल्लंघन किया है।

ईरान पर बढ़ते दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद उसके बंदरगाहों पर तेल टैंकरों की गतिविधियां जारी रहने का दावा किया गया है। समुद्री निगरानी आंकड़ों के अनुसार, खर्ग द्वीप के तेल टर्मिनल पर कई टैंकरों की मौजूदगी दर्ज की गई।

पूरे घटनाक्रम से संकेत मिल रहे हैं कि हुर्मुज जलडमरूमध्य में नियंत्रण और समुद्री आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है।