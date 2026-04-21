अमेरिकी वैज्ञानिकों की संदिग्ध गुमशुदगी और मौत, ट्रंप प्रशासन में हड़कंप

अमेरिकी मीडिया ने हाल के वर्षों में अमेरिका के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों की संदिग्ध गुमशुदगी और मौतों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस इन वरिष्ठ अधिकारियों की गुमशुदगी और संदिग्ध मौतों की जांच कर रहा है। जुलाई 2023 से अब तक कम से कम 10 वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी, जो संवेदनशील सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े थे, रहस्यमय परिस्थितियों में या तो लापता हो गए या उनकी मौत हो गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले पर बैठक में हिस्सा लिया और उम्मीद जताई कि ये घटनाएं सिर्फ संयोग हों। ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ लापता लोग बेहद महत्वपूर्ण थे और यह दिखाता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, इनमें शामिल कुछ मामले इस प्रकार हैं: रिटायर्ड कर्नल नील मैककसलैंड, जो 27 फरवरी को लापता हुए; उनके घर से फोन और चश्मा मिला, लेकिन जूते, बटुआ और हथियार गायब थे।

मोनिका रज़ा, एयरोस्पेस इंजीनियर, जून 2025 में लॉस एंजेलिस नेशनल फॉरेस्ट में लापता हो गईं।

स्टीवन गार्सिया, सरकारी ठेकेदार, अगस्त 2025 में घर से निकलने के बाद गायब हो गए।

कार्ल ग्रिलमेयर, खगोलशास्त्री, पिछले साल फरवरी में घर के बाहर गोली लगने से मारे गए।

नूनो लोरीरो, भौतिकी विशेषज्ञ, घर में गोली लगने से मारे गए।

फ्रैंक मिवाल्ड, NASA जेट प्रोपल्शन लैब के इंजीनियर, जुलाई 2024 में मृत पाए गए, मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ।

मेलिसा कासियास, लॉस अलामोस नेशनल लैब की एडमिनिस्ट्रेटर, जून 2025 में लापता हो गईं।

एंथनी चावेज़, लॉस अलामोस के रिटायर्ड कर्मचारी, मई 2025 में आखिरी बार घर में देखे गए।

जेसन थॉमस, नोवार्टिस कंपनी के डायरेक्टर, लापता होने के तीन महीने बाद एक झील में मृत पाए गए।

इन संदिग्ध घटनाओं के कारण अमेरिका के सुरक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है।