टेक्सास के तेल प्लांट में धमाका, लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया

अमेरिका के टेक्सास में एक तेल सुविधा पर जोरदार धमाका हुआ और बड़ी भीषण आग लग गई, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से हटाया गया। प्राप्त खबर के अनुसार, टेक्सास राज्य के अधिकारियों ने इस बड़े धमाके और बेकाबू आग के बाद आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ईस्ट इलाके के ईटविल क्षेत्र में एक बड़े तेल प्लेटफॉर्म पर विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में ऊंची-ऊंची आग की लपटें दिखाई दीं।

समाचार लिखे जाने तक राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। अभी तक नुकसान कितना हुआ है या कोई घायल या हताहत हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी हालात को काबू में करने और पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।