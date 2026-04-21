क्यूबा पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमलों पर जर्मनी की तीखी प्रतिक्रिया

अमेरिका के क्यूबा पर संभावित हमले के सवाल पर जर्मनी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अमेरिका द्वारा क्यूबा पर संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि क्यूबा पर सैन्य हमला करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यूबा किसी भी दूसरे देश के लिए खतरा नहीं है। जर्मन चांसलर ने आगे कहा कि यह समझ में नहीं आता कि किस आधार पर ऐसे किसी हस्तक्षेप की जरूरत बताई जा रही है।