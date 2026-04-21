हंगरी की दो टूक, बुडापेस्ट आया तो गिरफ्तार किया जाएगा नेतन्याहू

हंगरी के प्रधानमंत्री हंगरी के नए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुडापेस्ट आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर माज्यार ने कहा कि यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश और हंगरी के कानून के तहत होगी। उन्होंने बताया कि वे हंगरी को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) से बाहर निकालने की योजना को रोकना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि नेतन्याहू इस कानूनी स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हंगरी कानूनी रूप से अदालत के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य है। गौरतलब है कि नेतन्याहू पर गज़्ज़ा में मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे आरोपों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत में मामला चल रहा है, और अगर वे किसी सदस्य देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।