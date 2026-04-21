ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं गया, पाकिस्तान दौरे की खबरें गलत

ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद जाने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं गया है। पिछले हफ्ते से कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में यह खबरें चल रही थीं कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया था कि उनकी पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात का समय तय हो गया है, लेकिन ये सभी खबरें गलत साबित हुईं। दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे धमकियों और वादाखिलाफी के माहौल में बातचीत नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि आगे बातचीत में हिस्सा लेना अमेरिका के रवैये और उसकी नीतियों में बदलाव पर निर्भर करेगा।