ज़ायोनी मीडिया का दावा, आतंकी सरग़ना जौलानी ईरान के निशाने पर 

अहलेबैत (अ.स.) इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी (ABNA) की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी मीडिया ने अवैध ज़ायोनी शासन के सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरान जौलानी की हत्या करने की योजना बना रहा है।

हिब्रू अखबार 'जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी सेना के सूत्रों ने दावा किया कि ईरान जौलानी की हत्या के लिए अन्य शत्रु गुटों के सहयोग कर रहा है। अखबार के अनुसार, ज़ायोनी सूत्रों ने इस योजना के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी।

ज़ायोनी मीडिया और सेना का यह दावा उस समय सामने आया है जब सीरिया के गृह मंत्रालय ने सोमवार को ही जौलानी की हत्या के प्रयास के बारे में अफवाहों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि ये दावे 'हर मायने में' झूठे हैं और 'सावधानी और जिम्मेदारी' बरतने तथा केवल आधिकारिक स्रोतों से खबरें लेने का आग्रह किया।