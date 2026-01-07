मादुरो के बाद अब वेनेज़ुएला के गृह और विदेश मंत्री अमेरिका के निशाने पर 

अहलेबैत समाचार एजेंसी (ABNA) की रिपोर्ट के अनुसार, रॉयटर्स ने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के गृह मंत्री को अपनी संभावित लक्ष्य सूची में सबसे ऊपर रखा है।

जानकार सूत्रों ने पुष्टि की कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने वेनेजुएला के गृह मंत्री 'डायोसडाडो काबेलो' को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया है, और यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो उनका भाग्य मादुरो के समान हो सकता है।

अमेरिकी सरकार के करीबी एक सूत्र ने कहा कि काबेलो वेनेजुएला के सुरक्षा बलों का नियंत्रण रखते हैं, मादुरो के उन चंद वफादारों में से हैं जिन पर ट्रम्प ने संक्रमण काल में स्थिरता बनाए रखने के लिए भरोसा करने का निर्णय लिया है। हालांकि, गंभीर चिंता है कि दमन के इतिहास और रोड्रिग्ज के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण, काबेलो वाशिंगटन की योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा बन सकते हैं।

सूत्रों ने आगे कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने मध्यस्थों के माध्यम से काबेलो को चेतावनी दी है कि अमेरिका के आदेश न मानने की स्थिति में, उनकी नियति मादुरो के समान हो सकती है या उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

हालांकि, काबेलो को हटाना खतरनाक हो सकता है; क्योंकि सरकारी समर्थक माने जाने वाले अर्धसैनिक समूह सड़कों पर उतर सकते हैं और अराजकता पैदा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति जिससे वाशिंगटन बचना चाहता है।

दो अन्य सूत्रों ने कहा कि संभावित लक्ष्यों की सूची में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री 'व्लादिमीर पाद्रिनो' का नाम भी शामिल है; जो काबेलो की तरह मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं और अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई मिलियन डॉलर का इनाम रखा है।

