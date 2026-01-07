वेनेजुएला को ट्रम्प की धमकी, 'चीन, रूस, ईरान को बाहर निकालो 

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपनी ग़ैर कौनी हरकतों को जारी रखते हुए एक एक बार फिर वेनेज़ुएला को धमकाते हुए उसे रूस चीन और ईरान से रिश्ते खत्म करने की धमकी दी है।

ट्रम्प चाहता है कि वेनेजुएला की नई सरकार, जिसकी अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज हैं, चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ आर्थिक संबंध खत्म कर दे, तभी उसे ज्यादा तेल निकालने की इजाजत दी जाएगी। एबीसी न्यूज सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रम्प प्रशासन यह भी चाहता है कि वेनेजुएला तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करे और कच्चा तेल बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता दे।

अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद से वेनेजुएला राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका लाया गया है। तब से डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला है, लेकिन ट्रम्प ने दावा किया है कि दक्षिण अमेरिकी देश पर उनका ही कंट्रोल है।