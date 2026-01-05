ट्रम्प की धमकी का जवाब, कोलंबिया हथियार उठाने को तैयार

एएफपी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों के जवाब में कहा है कि एक योद्धा को युद्ध की धमकी मत दो। गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद से, मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा के विपरीत, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हूं।

उन्होंने कोलंबिया की सशस्त्र सेनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी सैनिक जो कोलंबिया के झंडे से ज्यादा अमेरिकी झंडे को प्राथमिकता देता है, उसे सेना छोड़ देनी चाहिए।

कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों को अस्वीकार्य हस्तक्षेप बताया और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया।

हालांकि कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र में प्रमुख सैन्य और आर्थिक सहयोगी हैं, लेकिन ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, टैरिफ और आव्रजन नीति जैसे मुद्दों के कारण दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

ट्रम्प ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वेनेजुएला के समान कोलंबिया में सैन्य हस्तक्षेप एजेंडे मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है।