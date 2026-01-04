ट्रम्प ने वेनेजुएला को दूसरे बड़े हमले की धमकी  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बातचीत करते हुए वेनेजुएला को दोबारा धमकी दी और दावा किया कि हमारे पास हमले की दूसरी योजना है जो पहली लहर से बहुत बड़ी है और वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति इस बात को अच्छी तरह समझती हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक मादुरो की उपराष्ट्रपति वह काम करेंगी जो हम चाहते हैं, तब तक हमें वेनेजुएला में अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ट्रम्प ने आगे दावा किया कि हम क्यूबा में सैन्य कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि वहां की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि मादुरो का समर्थन करने के बाद बहुत से क्यूबा वासियों ने अपनी जानें गंवा दी हैं।

ट्रम्प की यह धमकी वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज की उस टेलीविजन भाषण के कुछ मिनट बाद सामने आई जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हम राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग करते हैं और इस बात पर जोर दिया था कि वेनेजुएला किसी भी देश का उपनिवेश नहीं बनेगा।