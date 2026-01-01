अमेरिका ने फिर अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौकाओं पर हमले किए 

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी हमले में तीन और नावें नष्ट हो गई हैं। वेस्ट इंडीज में नौकाओं पर अमेरिकी सेना के ताजा हमले में तीन लोग मारे गए।

अमेरिका ने वेस्ट इंडीज में एक बार फिर हमला करके तीन छोटी नावों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोग मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह नावें मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थीं।

अमेरिकी सदर्न कमांड ने अंतरराष्ट्रीय जल में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली तीन नावों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने मारे गए लोगों को मादक पदार्थ तस्कर बताते हुए हमले का औचित्य पेश किया।

अमेरिकी सेना ने हाल के महीनों में लैटिन अमेरिका के तटीय इलाकों में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाइयों के बहाने दर्जनों नावों को नष्ट किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं।

दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों ने इन अमेरिकी कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बिना हत्या और युद्ध अपराध बताया है और वैश्विक स्तर पर उनकी जांच की मांग की है।