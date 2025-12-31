सूडान का आरोप, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमीरात 

यमन और सूडान समेत गज़्ज़ा में अपनी भूमिका को लेकर आलोचना का सामना करने वाले संयुक्त अरब अमीरात को लेकर सूडान ने बड़ा बयान दिया है।

सूडानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यमन में संयुक्त अरब अमीरात के हस्तक्षेप की आलोचना की।

अरबी 21 के अनुसार, सूडानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दक्षिणी यमन के अलगाववादियों को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दी जा रही सहायता की कड़ी आलोचना की और इसे आतंकवाद का समर्थन बताया।

मंत्रालय ने यमन और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में सऊदी अरब के प्रयासों का समर्थन किया। सूडान ने यमन में शामिल सभी पक्षों से आत्मसंयम बरतने और अपने मतभेदों को रचनात्मक वार्ता के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया।

बता दें कि सूडान सरकार ने पहले भी इस देश के आंतरिक संकट में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका की कड़ी आलोचना की है और इसे देश में अस्थिरता का कारण तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के लिए प्राकृतिक संसाधनों और निजी क्षेत्र के निवेश का फायदा उठाने का प्रयास बताया है।

सूडान ने जोर देकर कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात इस देश में RSF के विद्रोहियों का समर्थन करता है।