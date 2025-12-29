ओवैसी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई, चीन और ISI देश के दुश्मन 

बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निंदा की और भारत-बांग्लादेश संबंधों की मजबूती पर जोर दिया।

ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी AIMIM, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के मर्डर की कड़े शब्दों में निंदा करती है, इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का सपोर्ट करती है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर बना था और बांग्लादेश में 2 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके अपने संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है।

ओवैसी ने कहा कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में स्थिरता भारत की सुरक्षा, खासकर पूर्वोत्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश में एक लोकप्रिय क्रांति हुई है, और हमें उम्मीद है कि जब फरवरी में चुनाव होंगे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा के लिए बेहतर होंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ISI, चीन और वे सभी ताकतें जो भारत की दुश्मन हैं. अब बांग्लादेश में हैं।