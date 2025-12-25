पुतिन का मादुरो को संदेश, विदेशी दबाव के खिलाफ वेनेजुएला के साथ खड़ा है रूस

अल-मयादीन की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निकोलस मादुरो को नए साल के मौके पर भेजे संदेश में रूस और वेनेजुएला के बीच पिछले साल बेहद सफल रिश्तों के लिए आभार जताया।

पुतिन ने अपने संदेश में रूस और वेनेजुएला के बीच हुए सहयोग और रणनीतिक साझेदारी समझौते के महत्व पर जोर दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक और रचनात्मक सहयोग को मजबूत करने के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हैं।

रूस के राष्ट्रपति ने एक बार फिर अभूतपूर्व विदेशी दबावों का सामना कर रहे वेनेजुएला के लोगों के साथ रूस की स्थायी एकजुटता पर जोर दिया और द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कराकास के साथ नज़दीकी सहयोग जारी रखने के लिए मॉस्को की तैयारी जताई।

पुतिन ने अपने वेनेजुएला समकक्ष के लिए स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना की और वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।