अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत: ट्रम्प 

अहलुलबैत(अ.स.) न्यूज़ एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार - अमेरिकी राष्ट्रपति 'डोनाल्ड ट्रम्प ' ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को हथियाने की अपनी इच्छा को दोहराते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और अमेरिका को इसे हासिल करना चाहिए।

ट्रम्प ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो निवास पर कहा: "हम ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहते हैं, खानों के लिए नहीं।"

उन्होंने कहा कि "संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से अधिक तेल संसाधन हैं, और उसे तेल या खानों के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत नहीं है।

ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि "ग्रीनलैंड के तट के साथ, रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं, और यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमें ग्रीनलैंड हासिल करना चाहिए। ट्रम्प ने कहा कि 'जेफ लैंड्री' को ग्रीनलैंड मामले में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और इसे "बहुत बड़ा मामला" बताया।

इससे पहले, व्हाइट हाउस में लौटने के पहले महीनों में, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कानूनी अधिकार जमाने की मांग की थी और यहां तक कि इस आर्कटिक द्वीप पर नियंत्रण के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया था।