सीरिया में दर्जनों महिलाओं का अपहरण, शरीर के अंग निकाले

सीरिया में दर्जनों महिलाओं के अपहरण और उनके अंगों की चोरी के मामले से हड़कंप मच गया है। एक जानकार सूत्र ने सीरिया में दर्जनों अलवी महिलाओं के अपहरण और उनके अंगों की चोरी की सूचना दी है।

'अल-मालूमा' न्यूज़ एजेंसी के अनुसार सीरिया में मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय एक सूत्र ने खबर दी है कि पिछले तीन हफ्तों में इस देश में अलवी समुदाय की कम से कम 40 महिलाओं का अपहरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि ये महिलाएं जबलेह, हुम्स और बानियास के आसपास रहती थीं और ऐसे अपराध सीरिया में मानवीय और मानवाधिकार स्थितियों के लिए एक बड़े खतरे के समान हैं।

इस सूत्र ने स्पष्ट किया कि जिन कुछ महिलाओं को रिहाई नसीब हुई है उन्होंने अपराधीययोन के क्रूर अत्याचारों और महिलाओं के शरीर के अंगों की चोरी के बारे में बताती हैं। उन्होंने कहा कि ये अपराध दिखाते हैं कि सीरिया में संगठित नेटवर्क गैर-लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं।

बता दें कि सीरिया में असद के शासन के पतन और अमेरिका इस्राईल समर्थित तकफीरी आतंकी समूह के शासन के बाद से अब तक इस देश में अस्थिरता, हत्याएं, कत्ल और लूटपाट बेतहाशा बढ़ गई है।