रूस के खिलाफ नाटो की जंग लड़ रहे यूक्रेन के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रूसी विदेश खुफिया सेवा ने यूक्रेनी अधिकारियों के देश छोड़कर भागने की तैयारी की जानकारी दी है।

स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार रूसी विदेश खुफिया सेवा ने सोमवार को खबर देते हुए कहा कि यूक्रेनी अधिकारी देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अधिकारियों ने वास्तव में अपने परिवारों और संपत्ति को विदेश भेज दिया है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, रूसी विदेश खुफिया सेवा को अपने स्रोतों के माध्यम से पता चला है कि यूक्रेनी अधिकारी देश के पतन के बाद भागने के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी राजनयिक अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ेलेंस्की की शर्तों के साथ इस संकट को समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं है।