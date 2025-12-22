नाटो महासचिव का ऐलान, यूरोप के लिए खतरा है रूस और चीन

नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने जर्मन अखबार बिल्ड को दिए एक साक्षात्कार में चेतावनी दी कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है, तो रूस एक ही समय में यूरोप पर दबाव बढ़ाएगा।

उन्होंने बीजिंग और मास्को की कार्रवाइयों के बीच संबंध की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करता है, तो रूस यूरोप पर अपना दबाव बढ़ा देगा। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए।

नाटो महासचिव ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के मुख्य लक्ष्य को इस देश पर दोबारा हमले को रोकना बताया और कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्धविराम या शांति समझौते के बाद, यूक्रेन पर फिर कभी हमला न हो। पुतिन को समझना चाहिए कि किसी भी हमले के भयानक परिणाम होंगे।

रूस के बारे में, स्टोलटेनबर्ग ने विभिन्न स्तरों पर यूक्रेनी मोर्चे को मजबूत करने के बारे में कहा कि पहले स्तर पर, यूक्रेन की सशस्त्र सेना को सर्वोत्तम स्थिति में होना चाहिए और युद्ध या लंबे युद्धविराम के बाद भी देश की रक्षा करने की क्षमता रखनी चाहिए। दूसरे स्तर पर, फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाला 'स्वयंसेवक गठबंधन' जिसमें जर्मनी और अन्य देश भाग ले रहे हैं, को रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए ताकि पुतिन फिर से हमला करने की हिम्मत न करे। यहां तक कि कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में सैनिक भेजने की अपनी तत्परता भी घोषित कर दी है।

नाटो महासचिव ने कहा कि तीसरा स्तर अमेरिका की भागीदारी हासिल करना है। लक्ष्य इन तीन स्तरों को मिलाना है ताकि पुतिन फिर से यूक्रेन पर हमला न करे।

