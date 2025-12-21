मॉस्को ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम रूसी संपत्तियों को जब्त करने या उनका इस्तेमाल करने की कोई कार्रवाई करता है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई को "अवैध" बताया और कहा कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आरोप लगाया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर रहे हैं।

जखारोवा ने चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ द्वारा ऐसी कार्रवाइयां मास्को की "सबसे कड़ी प्रतिक्रिया" को आमंत्रित करेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस पहले से ही संभावित यूरोपीय संघ के कदमों के लिए अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रहा है।

जखारोवा ने कहा कि यूरोपीय परिषद के सदस्यों ने कीव को नई सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया, एक बार फिर यूरोपीय करदाताओं की जेब में हाथ डाला गया है । यूरोप के नागरिकों को अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का बोझ ढोना जारी रखना होगा।

यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेने वाले रूसी संपत्ति जब्त करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सके, लेकिन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने घोषणा की कि यूक्रेन को 2024-2027 की अवधि में 90 अरब यूरो का ऋण प्रदान किया जाएगा।