कैरिबियन में अमेरिकी हरकतें निंदनीय, अराक़्ची की वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री से वार्ता 

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़्ची ने अपने वेनेज़ुएला समकक्ष इवान गिल पिंटो के साथ फोन पर द्विपक्षीय संबंधों और कैरिबियन क्षेत्र की ताज़ा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।

अब्बास अराक़्ची ने दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों की सरकारें आपसी हितों के आधार पर सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कैरिबियन में अमेरिकी नौसैन्य कार्रवाइयों और वेनेज़ुएला के खिलाफ बल प्रयोग की धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया।

ईरानी विदेश मंत्री ने वेनेज़ुएला की जनता और निर्वाचित सरकार के साथ ईरान की पूर्ण एकजुटता जाहिर करते हुए विश्व समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका की अवैध और एकतरफा कार्रवाइयों का स्पष्ट विरोध करे, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए स्पष्ट खतरा हैं।