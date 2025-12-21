इराक से अतिक्रमणकारी सेना के निकलने से पहले हथियार नहीं छोड़ेंगे 

हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में कहा कि वास्तविक संप्रभुता, इराकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकना, शासन के हाथों में शस्त्र एकाधिकार पर बातचीत के लिए एक हमारी एक ज़रूरी शर्त है। हिज़्बुलाह ने अपने बयान में कहा कि प्रतिरोध एक वैध अधिकार है और हमारे हथियार हमारे जवानों के हाथों में रहेंगे। हिज़्बुलाह ने कहा कि तुर्की सहित नाटो बलों की पूर्ण वापसी के बाद ही इस मामले में सरकार के साथ कोई समझौता संभव है।

इस बीच, इराक के सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के प्रमुख फ़ाएक ज़ीदान ने कहा कि कई सशस्त्र समूहों ने शासन के हाथों में शस्त्र एकाधिकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

इमाम अली ब्रिगेड्स, असाइब अहले-हक और अंसारुल्लाह सहित तीन समूहों ने हाल के दिनों में इस पहल का समर्थन किया है।

इराक के राष्ट्रीय हिकमत मूवमेंट के नेता सय्यद अम्मार अल-हकीम ने भी शासन के हाथों में शस्त्र एकाधिकार का आह्वान यह कहते हुए किया कि हथियारों का उपयोग देश के नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।