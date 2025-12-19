ईरानी राजनयिकों पर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन

ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया जिसमें न्यूयॉर्क में स्थित ईरान के स्थायी मिशन पर बढ़ते अमेरिकी दबाव और अवैध प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

बयान में कहा गया कि अमेरिका की ये कार्रवाइयां एक ही नीति का हिस्सा हैं। इनमें ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता, ईरानी नागरिकों की हत्या में ज़ायोनी शासन का समर्थन, अवैध आर्थिक प्रतिबंध और संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी से जुड़े विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल शामिल है। यह सब अंतरराष्ट्रीय कानूनों, मानवीय मूल्यों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अनदेखी को दिखाता है।

ईरान ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी विदेश विभाग इन उल्लंघनों को ईरानी जनता के प्रति हमदर्दी के झूठे दिखावे से छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी तरह धोखेबाज़ी है।

बयान में कहा गया कि ईरानी जनता पर लगाए गए अवैध प्रतिबंध और संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रतिनिधियों पर लगाई गई गैरकानूनी रुकावटें, बुनियादी मानवाधिकारों और राजनयिक नियमों का सीधा उल्लंघन हैं।

ईरान ने कहा कि अमेरिका का यह रवैया दिखाता है कि वह संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी की अपनी स्थिति को दूसरे देशों को डराने और अपनी दबंग विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।