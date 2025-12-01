ओपेक को मादुरो का संदेश, अमेरिका के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह देश के पास मौजूद विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा हुआ तो वेनेजुएला के तेल उत्पादन की स्थिरता और वैश्विक बाजार का संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित होगा।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, मादुरो ने कल OPEC के महासचिव को एक पत्र में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अगस्त के मध्य से ही "बोलिवारी गणराज्य" के खिलाफ दबाव, धमकी और परेशानियों का अभियान शुरू किया है, जिससे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा बना हुआ है।

मादुरो ने कहा कि कैरेबियाई क्षेत्र में कम से कम 14 युद्धपोत तैनात हैं और लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, साथ ही वेनेजुएला की छोटी छोटी नौकाओं पर 20 से अधिक हमले किए गए हैं; अमेरिका ने अब तक "80 से अधिक गैरकानूनी हत्या के मामले अंजाम दिए हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार वेनेजुएला को सैन्य बल का उपयोग करने की धमकी दी है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि "हमारा देश अपनी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा और किसी भी प्रकार की धमकी या ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा।"

उन्होंने OPEC और OPEC प्लस के महासचिव और सदस्य देशों से आग्रह किया कि "अमेरिका के बढ़ते आक्रामक व्यवहार को रोकने में सहयोग करें, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए खतरा है।