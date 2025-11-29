सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद से इस्राईल के खिलाफ लगाई गुहार 

सऊदी अरब ने पिछले दिन इस्राईल द्वारा दक्षिण सीरिया में किए गई आक्रमण के खिलाफ़ एक बार फिर बयान जारी किया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दमिश्क के उपनगर में स्थित बैत जिन क्षेत्र मे ज़ायोनी सैनिकों का हमला निंदनीय है।

बयान में कहा गया है कि रियाज़ इस्राईल द्वारा सीरिया के खिलाफ किए गए सभी आक्रमणों और इस देश की सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुँचाने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताता है।

बयान में जोर दिया गया है कि सऊदी अरब फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से अपील करता है कि वे सीरिया की संप्रभुता और इसके ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के खिलाफ इस्राईल द्वारा किए जा रहे लगातार आक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करें। सीरिया की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा से संबंधित सभी प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।

याद रहे कि दक्षिण सीरिया में बैत जिन पर इस्राईल के हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है।

