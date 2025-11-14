 गृहयुद्ध की आग में झुलसा सूडान, फाशर से कुर्दफान तक खून-खराबा, देश विभाजन के कगार पर

फाशर पर बाग़ियों के कब्ज़े, लाखों लोगों की बेदखली और सेना के लगातार पीछे हटने से सूडान का राजनीतिक नक्शा बदल दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह संकट अब सिर्फ़ गृहयुद्ध नहीं रहा बल्कि नई भू-राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है।

सूडान में सेना और अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) की लड़ाई एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दारफुर के उत्तर में स्थित शहर फाशर पर RSF के कब्ज़े के बाद देश के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं उभर आई हैं। विश्लेषकों के मुताबिक फाशर की जीत जनरल मोहम्मद हमदान दक़लू उर्फ़ हमीदती के लिए बड़ी सैन्य कामयाबी है, जबकि जनरल अब्दुल फतह अल-बुरहान के नेतृत्व वाली सूडानी सेना को लगातार हार का सामना है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं जिसे इस सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया जा रहा है۔ जानकारों का कहना है कि यह लड़ाई अब केवल अंदरूनी सत्ता संघर्ष नहीं रही, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों और वैश्विक हितो के टकराव का मैदान बन चुकी है जो पूरे अफ्रीका की स्थिरता को हिला सकती है।

कुल मिलाकर, सूडान शक्ति संतुलन एक खतरनाक सैन्य ठहराव तरफ बढ़ रहा है। सेना के पास केन्द्रीय शहरों और राजधानी का कंट्रोल है जबकि RSF ने पश्चिमी इलाकों में मजबूत क्षेत्रीय और नस्ली आधार बना लिया है। अगर राजनीतिक ढांचे में सुधार नहीं हुए और सत्ता-संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ, तो सूदान अनौपचारिक विभाजन की तरफ बढ़ सकता है। मतलब एक ऐसा देश जहां दो समानांतर सरकारें और दो शक्तिशाली सैन्य धडे मौजूद हों।

यह संकट अब सिर्फ़ एक गृहयुद्ध नहीं, बल्कि सूडान के एतेहासिक, राजनीतिक और आर्थिक टूट-फूट का दर्पण बन गया है। केंद्रीकरण, नस्ली भेदभाव और सत्ता के असमान ढांचे ने RSF जैसे समूहों को जन्म दिया, जो आज अर्ध-राज्य का रूप ले चुके हैं। दारफुर पर कब्जा और कुर्दफान की तरफ संभावित बढ़त इशारा करती है कि सूडान में भी तेजी से लीबिया जैसे हालातहो रहे है जहाँ देश दो सैन्य केंद्रों में बंट चुका है।