तुर्की में बड़ा विमान हादसा, लीबिया के आर्मी प्रमुख समेत वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत 

तुर्की में हुए एक बड़े वियाँ हादसे में लीबिया की एकजुटता के लिए प्रयासरत लीबिया के सैन्य प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद अंकारा एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और कई उड़ानों को अन्य स्थानों पर डायवर्ट किया गया।

प्राइवेट जेट में लीबिया के मिलिट्री चीफ, चार अन्य अधिकारी और तीन क्रू मेंबर्स थे। क्रैश होने के बाद विमान में सवार सभी लोग मारे गए। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि क्रैश का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी।

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हमीद दबीबे ने विमान हादसे में देश के मिलिट्री चीफ मुहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ, जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। प्रधानमंत्री दबीबे ने इस घटना को दुर्घटनापूर्ण और बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह लीबिया के लिए एक बड़ी क्षति है।